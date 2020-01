Festino a base di droghe nell'hotel di lusso: 32enne arrestato

Il festino all'hotel Sheraton di Milano San Siro finisce con l'arrivo degli agenti di polizia e l'arresto di un 32enne. Come riporta Milano Today, le segnalazioni di diversi clienti dell'hotel sull'eccessivo rumore proveniente da una stanza nella serata di domenica hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine. gli agenti sul posto hanno identificato la coppia: una 38enne ed un uomo di sei anni più giovane, entrambi italiani. Non c'era solo molto alcool, ma anche diversi grammi tra hashish, cocaina e marijuana. E così il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio in quanto sul posto è stato trovato anche un bilancino di precisione.