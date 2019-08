FI: Berlusconi nomina Bestetti commissario del movimento giovanile

Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato oggi Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7 di Milano, Commissario nazionale di Forza Italia Giovani. "Prosegue - afferma il leader azzurro - il deciso percorso di rinnovamento di Forza Italia, che punta su nuove energie, competenti e affidabili come Marco, a cui auguro di cuore buon lavoro. Sono certo che si dimostrera' all'altezza del compito e del delicato momento politico, che richiede determinazione per riportare in alto Forza Italia e al voto l'Italia del fare, positiva e concreta, libera e liberale, che non si arrende e che e' stata messa in pericolo da un anno di fallimentare governo", conclude Berlusconi.

Nato a Milano il 3 Novembre di 30 anni fa, Bestetti si è laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Viva da sempre nella nostra Zona 7 e per questo si è candidato presidente del Municipio 7, sostenuto dal centrodestra. E' stato eletto Presidente con 28.852 voti (42,3%) al primo turno il 5 giugno 2016.