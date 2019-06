FI, Berlusconi nomina Salini commissario regionale Lombardia

Silvio Berlusconi ha nominato l'eurodeputato Massimiliano Salini commissario regionale della Lombardia di Forza Italia, dopo le dimissioni di Maria Stella Gelmini da coordinatore: "Ringrazio l'onorevole Gelmini per l'ottimo lavoro svolto in questi anni e auguro buon lavoro al nuovo commissario", ha scritto l'ex premier nella lettera di nomina.

Chi è Massimiliano Salini

Salini è nato a Soresina nel 1973, da padre fornaio e titolare di una piccola ditta di dolciumi. Ha iniziato da ragazzo ad appassionarsi alla politica. Durante gli anni dell’università (Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano) viene eletto nel Senato Accademico e, poi, nominato Presidente della Conferenza degli Studenti e membro del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università lombarde. Si laurea in Diritto Costituzionale. Dal 1998 al 2000 è stato membro dello staff del presidente della Giunta regionale lombarda e si è occupato di politiche regionali per le attività economiche e produttive. Nel 2000 diventa project manager presso la società “Faber srl” .A partire dal 2006 si occupa anche di Aziende ex-Municipalizzate, prima come vicepresidente della Società Cremasca Servizi SpA e, dal novembre 2007, come consigliere d’amministrazione di Linea Group Holding e di Linea Ambiente SpA. Nel 2009 viene candidato alla presidenza della Provincia di Cremona, come indipendente appoggiato da una coalizione di centrodestra, risultando eletto al primo turno. L'esperienza europea inizia nel 2014, quando risulta eletto nel collegio Nord Ovest con oltre 27mila voti, diventando europarlamentare del Partito Popolare Europeo.

Comazzi: Salini persona esperta e competente

“Buon lavoro a Massimiliano Salini, nuovo commissario regionale della Lombardia: quello che lo aspetta sarà un compito impegnativo, ma la sua esperienza e le sue competenze gli consentiranno di svolgere questo incarico nel migliore dei modi” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Un sentito ringraziamento anche a Mariastella Gelmini, che in questi anni da coordinatrice lombarda ha lavorato in maniera instancabile, senza mai risparmiarsi, per il bene del partito. Da oggi - prosegue - comincia una nuova fase per Forza Italia; ciascuno di noi deve impegnarsi al massimo in un’operazione di rilancio del partito: occorre partire dai territori per valorizzare i tanti giovani attivisti e gli amministratori locali che con i loro risultati hanno dato prova di grandi capacità, intercettando il consenso dei cittadini e ottenendo la loro fiducia. Dalla Lombardia - continua la nota - deve partire un processo di rigenerazione capace di dare nuova linfa al nostro progetto politico, anche a livello nazionale. Quella che ci attende - conclude - è una sfida impegnativa. Ciascuno di noi dovrà offrire il suo contributo affinché il neo commissario Salini possa contare su una squadra motivata e determinata a raggiungere nuovi traguardi.

Belusconi in Ue per seggio Nord-Ovest

Silvio Berlusconi ha anche fatto sapere che andrà a Bruxelles optando per il seggio del Nord-Ovest. Con lui ci sarà anche Massimiliano Salini, già proclamato eletto il 7 giugno scorso dalla Corte di appello di Milano, che ha riconquistato lo scranno in Europa con 37.128 preferenze (è stato il secondo più votato dopo il Cav). Lara Comi, eurodeputata uscente, è arrivata terza con 32mila 308 voti: coinvolta nell'inchiesta sui finanziamenti illeciti in Lombardia, ha invece deciso di rinunciare al seggio che l'ex premier avrebbe potuto cedergli per meglio difendersi dalle accuse a lei mosse.