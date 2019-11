Fi, caos nei comuni: dopo i congressi, i ricorsi

E da domani, iniziano i ricorsi. Non finisce mai la maretta in Forza Italia. Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano, lo scontro tra i vertici degli azzurri e le segreterie locali, è esploso. La vicenda era questa: il coordinatore Graziano Musella manda una lista di comuni in cui celebrare i congressi. In attesa di fare poi la tornata grossa all'inizio del prossimo anno. Tuttavia la lista viene ampliata dal coordinamento regionale. I comuni però protestano poiché in alcuni casi questo va a turbare equilibri, a volte anche a ridosso del voto amministrativo. Ma i congressi si celebrano ugualmente. E domani, secondo quanto può anticipare Affari, inizieranno a fioccare i ricorsi. Quindi sarà il nazionale a dover dirimere la questione, che con tutta probabilità porterà una serie di sezioni ad avere due segretari, uno in pectore e l'altro in vigore. Un caos da cui sarà complicato uscire.

