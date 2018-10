Fi, Gelmini nomina i vice coordinatori in Lombardia



Il coordinatore lombardo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, anche in vista delle prossime scadenze elettorali e del progetto di rilancio del movimento azzurro in Lombardia, ha nominato Matteo Perego, deputato e membro della Commissione Difesa di Montecitorio, vice coordinatore regionale e portavoce; Pietro Tatarella, consigliere comunale a Milano, vice coordinatore regionale.