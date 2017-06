Fiaccolata Pd per gli accordi sul clima: Sala e Renzi a braccetto a Milano

Matteo Renzi e Beppe Sala

Ci sarà anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla fiaccolata organizzata dal Pd per questa sera in città, così come in altre 100 piazze italiane, per difendere l'accordo sul clima dal quale il presidente americano Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti. "Ci sarò - spiega - perché ci tengo, per confermare soprattutto una visione sull'ambiente che é una visione di Milano. Spero che anche il Pd, su questo voglia essere preciso. Si tratta di proporre azioni e anche di ribadire un po' la nostra visione". Alla fiaccolata organizzata in piazza della Scala alle 21.30, e' probabile che il sindaco incontrerà anche il segretario del Pd Matteo Renzi che dovrebbe essere presente. Come spiega il primo cittadino, "l'incontro con Renzi é possibile ma non so che tempi abbia". Un incontro "va programmato, preso tempo, e non conosco la sua agenda" conclude. "Dal mio punto di vista quello che il presidente Trump sta sta proponendo è irresponsabile - ribadisce il sindaco Sala - e mi permetto di parlare solo del tema ambientale. Però c'è della vera irresponsabilità quindi le testimonianze vanno bene".

“L’idea adesso è che non ci saranno dibattiti né comizi, come proposto da Renzi. Ma è un momento in cui cerchiamo di portare in piazza i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della difesa del pianeta e contro la decisione di Trump” di ratificare gli accordi di Parigi sul clima": così il segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati. l'obiettivo è mettere a punto e far firmare una sorta di manifesto a difesa del pianeta. Prevista a Milano anche la presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo, dell capogruppo Pd in Consiglio comunale Filippo Barberis, di Alessandro Alfieri e molti sindaci.