Fiamme in un palazzo in Porta Venezia: si alza un'alta colonna di fumo



Intorno alle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate in un sottotetto del palazzo di via Melzo 24, in zona Porta Venezia a Milano. Sul posto sono intervenuti anche diversi mezzi del 118, della polizia e dei vigili urbani. Per precauzione il palazzo è stato evacuato fino al termine dell'intervento di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Ignote al momento le cause del rogo.