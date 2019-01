Fiera del Farmaco a Milano nel 2020

Nel 2020 Milano ospiterà la Fiera del Farmaco

"Nel 2020 Milano ospiterà la fiera del farmaco". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo, insieme all'assessore al Welfare, Giulio Gallera, al convegno '5 anni assieme' organizzato dalla Bayer e dedicato all'oftalmologia.

Fontana ha poi aggiunto: "Se abbiamo perso una battaglia con Ema - ha detto - stiamo cercando di riconquistare questo terreno e non è escluso che infuturo non si possa vincere qualche importante 'guerra'. La Lombardia è molto attrattiva e continua a conquistare sempre più attenzione nel mondo e quindi sono convinto che qualcosa di buono potremo fare a partire dalla consapevolezza che saremo sempre in prima file per migliorare la vita dei nostricittadini".

La conferma che Milano è la Lombardia sono la sede più idoneaper ospitare la fiera del farmaco arriva anche dall'assessore Gallera che ha ricordato come la "Lombardia sia la prima regione in Europa per produzione farmaceutica".