Credit Photo Nick Zonna

Fiera e fuori-Fiera, ecco i dati. Mobile, Food e Arte sono i big 3



Sapete quando valgono i saloni e i fuorisaloni di Milano? Ci ha pensato Giacomo Biraghi a prendere tutti i dati e a fare un raffronto, pezzo per pezzo. Eccoli qui, dunque, i dati. A farla da padrone è il Salone del Mobile, con 343mila persone in Fiera e altre 300mila nei vari Fuori-saloni. Molto partecipata anche Tuttofood, che in Fiera nel 2017 ha totalizzato 80mila presenze e nella città 178mila.



Tempo di Libri ha alquanto deluso, ma era al primo anno: 61mila persone a Rho, 12mila in città. Mi Art: 45mila presenze, ArtWeek 25mila. Altri dati sono disponibili ad esempio per Piano City nel 2016: 90mila persone, o per Open House 2016, 14 mila persone. Oppure per il Milano Film Festival, 73mila persone. Tanto per dare un termine di paragone l'altra più importante fiera del Nord Italia sul food and beverage, Vinitaly, che si tiene a Verona, totalizza 128mila visite in Fiera e 35mila nel FuoriFiera.