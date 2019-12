Fiera Milano, ad aprile rinnovo del board. Pazzali: giudizio positivo su Curci

Dal prossimo anno, la Fondazione si dedicherà agli spazi congressuali di Fiera Milano, ma in un contesto complicato per l'Europa, che perde centralità rispetto ai Paesi emergenti. A livello internazionale, "ci sono fondi che si avvicinano al settore, grandi acquisizioni. Ora siamo tra i primi nel mondo, ma dobbiamo affrontare cambiamenti e discontinuità", spiega Pazzali. Uno dei primi impegni sarà il rinnovo del board della Fiera, con l'assemblea di aprile. La lista spetta appunto alla Fondazione, che è l'azionista di controllo. "Ho conosciuto il management, l'ho trovato molto preparato e ha dato ottimi risultati. Dell'amministratore delegato di Fiera Milano (Fabrizio Curci, ndr) ho un giudizio molto positivo e in questi mesi abbiamo costruito un rapporto molto buono. Lui è una persona molto seria e concentrata su business". Per la scelta del nuovo management, la Fondazione ricorrerà a un cacciatore di teste. "La procedura è questa, non è una decisione unilaterale".