Fiera Milano, apre Pte: appuntamento sul mondo dell'oggetto pubblicitario

Apre domani la 19ma edizione di Pte-PromotionTrade Exhibition, unico appuntamento annuale in Italia dedicato al mondo dell'oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione. La manifestazione, organizzata da Fiera Milano, sara' in programma a fieramilanocity da mercoledi' 23 a venerdi' 25 gennaio 2019. Il salone puo' vantare 167 Espositori (il 27% e' alla prima partecipazione), di cui il 29% provenienti dall'estero: 14 paesi presenti, i piu' rappresentati sono Francia, Germania, Polonia e Spagna. Pte-PromotionTrade Exhibition e' il punto di riferimento per gli operatori che ruotano introno alla catena produttiva del mondo della personalizzazione pubblicitaria. La manifestazione, informa una nota, prevede due aree: quella dedicata agli articoli tessili e all'oggettistica e quella dedicata alle macchine per la personalizzazione.

L'offerta di Pte e' molteplice va dalle curiosita' riguardanti la Pto (Pubblicita' Tramite Oggetto) alle idee piu' originali per la regalistica d'affari e l'incentivazione; dalle ultime tendenze per l'abbigliamento e gli accessori alle tecniche piu' innovative per la personalizzare i prodotti. Infine proseguono per Pte le sinergie reciproche con Homi, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano. Gli operatori di Pte potranno ottenere gratuitamente un ingresso per visitare Homi, settore Gifts&Events, le cui date saranno in parziale sovrapposizione: Homi Gennaio sara' infatti in programma a fieramilano-Rho dal 25 al 28 Gennaio e rappresentera' un'occasione in piu' per trovare nuovi contatti ed opportunita' di business, grazie alla complementarita' tra le merceologie delle due manifestazioni.