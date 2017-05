Fiera Milano: c'è un nuovo identikit. Ad, spunta il manager dell'automotive

Fiera Milano

di Fabio Massa

Potrebbe essere un bocconiano proveniente dal settore automotive il prossimo amministratore delegato di Fiera Milano spa. Il posto di amministratore delegato è attualmente ricoperto da Marina Natale, una manager di grande talento che sta facendo ottimamente parlare di sé. Una delle ipotesi in campo, infatti, potrebbe essere anche la sua riconferma. Tuttavia, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, Fondazione Fiera, il socio di maggioranza di Fiera spa, che ha l'onere di indicare il management, starebbe conducendo una ricerca ad ampio spettro tramite un cacciatore di teste. Tra quelli che, pare, avrebbero sostenuto il colloquio, ci sarebbe quindi un manager originario di Barletta visto all'evento di Obama in Fiera.

Insieme a lui permane l'interesse per il profilo di Roberto Giacchi, ai vertici di Poste italiane, e in seconda battuta di Ugo de Carolis, amministratore delegato degli aeroporti di Roma. A questi due, non escludendo la riconferma della Natale, si aggiunge il profilo, indubbiamente interessante del bocconiano in vetta a una delle più famose case automobilistiche italiane.

