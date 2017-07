Fiera Milano, Fabrizio Curci nominato nuovo Amministratore delegato

Fiera Milano, Fabrizio Curci nuovo Amministratore delegato

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio nell’Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho), per deliberare su due punti all’ordine del giorno: aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore.



L’Assemblea degli Azionisti ha aumentato a nove il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e ha proceduto alla nomina del nuovo amministratore Fabrizio Curci con decorrenza dal primo settembre 2017 fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri, e precisamente fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.



La nomina è stata effettuata su proposta dell’Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare del 63,82% del capitale della Società. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Lorenzo Caprio, che ha proceduto a nominare Fabrizio Curci Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A. a partire dal 1° settembre 2017.



Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato la Consigliera Marina Natale per il prezioso contributo apportato in questi mesi e per la disponibilità dimostrata nel farsi carico temporaneamente delle deleghe di ordinaria amministrazione, in attesa del definitivo assetto di governance, ormai raggiunto.



Curci è laureato in Economia alla Bocconi e ha partecipato al Programma di sviluppo manageriale di SDA Bocconi; ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità in aziende di primario standing. Dopo aver intrapreso la propria carriera professionale in Olivetti Tecnost e FIAMM, Curci approda, nel 2007, nel Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles, dove, in ultimo, è stato responsabile del brand Alfa Romeo per l’area EMEA e del coordinamento globale dei lanci dei nuovi prodotti.