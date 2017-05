Fiera Milano, insediamento nuovo cda. Gestione ordinaria a Marina Natale

Fiera Milano S.p.A. informa che, in data odierna, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Lorenzo Caprio, ha acquisito la disponibilità della Consigliera Marina Natale ad assumere temporaneamente le deleghe relative alla gestione ordinaria della Società. Tali deleghe sono state quindi a lei conferite e saranno a suo appannaggio sino alla identificazione del nuovo Amministratore Delegato.

Completano l’organo amministrativo i consiglieri non esecutivi Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Gianpietro Corbari, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli ed Elena Vasco.

Tutti i Consiglieri, fatta eccezione per la Consigliera Natale, in quanto amministratore esecutivo, risultano indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

I Consiglieri Caprio, in qualità di presidente, Chiaruttini, Golfetto e Meregalli sono stati designati componenti del Comitato Controllo e Rischi. Sono stati chiamati a far parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione i Consiglieri Corbari, in qualità di presidente, Baldan e Vasco.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Sebastiano Carbone Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

I curricula dei Consiglieri e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Organi Sociali.