Fiera Milano, prevenzione e tutela del lavoro nei quartieri fieristici

Un lavoro sistemico iniziato con la firma del 21 giugno 2019, quando Prefettura di Milano, Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Ats e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno siglato il Protocollo d’Intesa rivolto alla prevenzione e alla tutela del lavoro nell’ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano.

Intensi mesi di lavoro hanno portato all’implementazione di un punto chiave del Protocollo, focalizzando i lavori sulla costituzione di un Osservatorio permanente finalizzato a promuovere la massima diffusione della cultura della legalità, che si è riunito e che ora procederà alla costituzione di un Tavolo tecnico operativo composto da tutti gli enti firmatari sotto l’egida della Prefettura.

I componenti del Tavolo tecnico operativo, con il coordinamento della Prefettura, lavoreranno nei prossimi mesi all’Art. 2 del Protocollo continuandone l’implementazione. Il maggiore sforzo sarà concentrato sulla formazione, in modo da coinvolgere tutti gli attori in un’attività sempre più efficace.

I quartieri espositivi fieramilano e fieramilanocity vedono ogni anno oltre 300mila ingressi di lavoratori, in molti casi riferiti alle maestranze che vi operano ripetutamente. L’incidenza di infortuni è molto bassa, anche grazie all’opera di verifica e controllo che Fiera Milano pone in essere in collaborazione con tutti gli attori del sistema, Organizzazioni Sindacali ed Autorità di Controllo. Queste attività sono rivolte anche ad impedire l’impiego di manodopera irregolare. In questo campo, Fiera Milano ha messo a disposizione delle Autorità infrastrutture e strumenti operativi, al fine di facilitare e garantire le massime condizioni di regolarità del lavoro.