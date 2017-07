Fiera Milano, relazione finanziaria semestrale

Fiera Milano

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

Il primo semestre registra un progresso in termini di ricavi rispetto al corrispondente semestre del precedente esercizio principalmente grazie al contributo di nuove manifestazioni tra cui Lamiera, Tempo di Libri, Versilia Yachting Rendez-Vous, parzialmente rettificato da una riduzione del business degli allestimenti che nel primo semestre 2016 includeva attività non ricorrenti legate ad Expo 2015 e specifiche commesse relative al business non fieristico.

Con riferimento al calendario fieristico si segnala la presenza delle manifestazioni biennali anno dispari Tuttofood, direttamente organizzata, e Made Expo, e, per contro, l'assenza della biennale anno pari Mostra Convegno Expocomfort.

Il Margine Operativo Lordo risulta inferiore al dato del primo semestre 2016, in controtendenza rispetto ai ricavi, principalmente per effetto di alcuni costi straordinari in relazione alla revisione dei processi aziendali e di costi sostenuti per il lancio delle nuove manifestazioni di proprietà, oltre che per il riposizionamento di Bit.

Con riferimento alle attività all’estero, in data 22 febbraio 2017 è stato sottoscritto il contratto di compravendita delle azioni per la cessione della partecipazione del 75% in Worldex Fiera Milano Exhibitions Co., Ltd., operante in Cina. In data 24 aprile 2017 è avvenuto il closing a seguito del rilascio della nuova business license da parte delle competenti autorità cinesi. La cessione risponde alla finalità di concentrare tutte le attività del Gruppo in Cina nell’ambito della joint venture con il partner tedesco Deutsche Messe.

In data 20 giugno 2017 il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione ha disposto la revoca del provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della controllata Nolostand S.p.A. La revoca del provvedimento è arrivata a seguito del consistente lavoro, condotto in collaborazione con l'Amministratore Giudiziario, con riferimento alle procedure e ai controlli in materia di Modello 231 e nuovo Organismo di Vigilanza, adozione delle procedure di gruppo, contrattualistica e gestione dei fornitori. Il provvedimento era stato disposto con decreto emesso in data 23 giugno 2016 e notificato il 6 luglio 2016 per un periodo di sei mesi prorogato successivamente di ulteriori sei mesi.

Nel semestre si sono svolte 32 manifestazioni nei Quartieri fieristici di fieramilano e fieramilanocity e 2 manifestazioni fuori Quartiere, unitamente a 16 eventi congressuali con annessa area espositiva. I metri quadrati netti espositivi occupati sono stati 867.150 contro 807.355 dell’analogo periodo dell’esercizio precedente, mentre il numero degli espositori passa da 14.405 del primo semestre 2016 a 15.215 del primo semestre 2017. All’estero Fiera Milano ha organizzato nel periodo in esame 14 manifestazioni per una superficie espositiva netta occupata di 142.095 metri quadrati, contro 118.605 nel primo semestre 2016. Gli espositori sono stati complessivamente 3.660, contro 3.135 dello stesso periodo del precedente esercizio.