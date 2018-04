Fiera Milano rientra nel segmento Star di Borsa Italiana

Fiera Milano comunica che, con provvedimento nr. 8450, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la riattribuzione della qualifica STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) alle azioni ordinarie della Società, nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario (MTA).



“Sono soddisfatto del lavoro svolto e del percorso che Fiera Milano ha intrapreso, consentendoci di raggiungere questo risultato. - ha dichiarato Fabrizio Curci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano - Nel novembre del 2016 Fiera Milano aveva richiesto volontariamente l'uscita dal segmento STAR in relazione alle misure di amministrazione giudiziaria che dopo un fruttuoso e attento lavoro sono state definitivamente revocate lo scorso settembre.” “Ho piena fiducia nella squadra - ha continuato Curci - che vede competenze ulteriormente rafforzate e una governance in linea con le migliori practice di mercato".



Nel periodo di esclusione volontaria dal segmento STAR, la Società ha continuato a mantenere in essere i requisiti di corporate governance, di trasparenza informativa, nonché di liquidità in linea con gli standard qualitativi richiesti da tale segmento.



La data di inizio delle negoziazioni sul segmento STAR è prevista per il 30 aprile 2018; Banca IMI S.p.A. continuerà a ricoprire il ruolo di Specialist sul titolo.