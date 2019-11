Fiera Milano: risultati migliori del 2018

I risultati del terzo trimestre risultano superiori sia rispetto a quelli del 2018, al netto del posticipo della manifestazione Lineapelle, sia rispetto a quelli del 2017, periodo comparabile per calendario fieristico, e riflettono la tipica sospensione dell’attività fieristica nei mesi estivi.

Grazie all’andamento positivo delle manifestazioni, confermato dalla biennale HOST che si è tenuta dopo la chiusura del trimestre, si stima, per il 2019, un EBITDA nella fascia alta del range, già comunicato, di 96-100 milioni di euro. La positiva esecuzione del Piano 2018-2022 consente di rivedere al rialzo il target di EBITDA per il 2020 in un range di 71-75 milioni di euro, rispetto al precedente di 61-65 milioni di euro.

Nei primi nove mesi del 2019: