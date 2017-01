Fiera Milano, oggi la decisione del Tribunale sul commissariamento

La sede di Fondazione Fiera Milano

Fiera Milano Spa: oggi la decisione del Tribunale sul commissariamento



Le dimissioni del presidente, dell'ad e del cda di Fiera Milano spa, comunicate 4 giorni fa, sono solo "una mano di vernice e una perdita di tempo perche' hanno un'efficacia differita" e il consiglio d'amministrazione decadra' soltanto dopo l'approvazione del bilancio ad aprile. E' quanto affermato dal pm della Dda milanese Paolo Storari che ha ribadito la volontá della Procura di commissariare tutti i settori della societa' oltre a quello quello relativo all'allestimento degli stand, che e' gia' in amministrazione giudiziaria. Affermazioni pronunciate durante l'udienza in cui si discuteva della richiesta di commissariare 'in toto' la Fiera.



Venerdi' scorso presidente e consiglieri di amministrazione avevano dato le dimissioni e l'ad Corrado Peraboni aveva rimesso le deleghe. Milano - Oggi il Tribunale dovrebbe decidere in merito alla richiesta del pm della Dda di Milano Paolo Storari, se estendere il commissariamento di Fiera Milano a tutte le attività e non solo a quella legata all’allestimento di stand. In pratica se revocare il Cda della Fiera.