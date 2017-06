Filippino accoltellato da italiani durante lite a Milano

Un 21 enne di origine filippina e' stato ferito ieri sera con una coltellata al torace dopo una discussione con degli italiani. E' accaduto poco prima della mezzanotte, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti in Piazza Prealpi, dove era stata segnalata una discussione tra alcuni ragazzi italiani, rimasti sconosciuti, e due filippini.

Questi ultimi hanno riferito di essere stati sgridati dagli italiani per aver orinato a terra. In particolare, con uno degli italiani era scaturito un battibecco, con successiva aggressione, per sottrarsi alla quale i due filippini sono fuggiti. Tuttavia, uno dei due, il 21enne, residente a Milano, e' stato raggiunto e colpito superficialmente al torace con un'arma da taglio da uno degli italiani. Gli aggressori sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Il ferito e' stato soccorso e trasportato al Fatebenefratelli, dove e' tuttora trattenuto in osservazione, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Radiomobile e della Stazione dei carabinieri Porta Sempione.