Filt Cgil: Stefano Malorgio nuovo segretario nazionale

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “Stefano Malorgio – già responsabile del sindacato lombardo dei trasporti - è il nuovo segretario generale della Filt Cgil, la Federazione dei lavoratori dei trasporti della Cgil che rappresenta oltre 150 mila lavoratori”. Lo riferisce la stessa Federazione, al termine della due giorni del Congresso Nazionale che si è chiuso a Milano con la convocazione dell’Assemblea Generale, aggiungendo che “Stefano Malorgio succede ad Alessandro Rocchi, prematuramente scomparso”. “Il nuovo segretario è stato eletto dall’Assemblea Generale della Federazione su proposta della Cgil con 122 voti favorevoli, 7 contrari, 3 astenuti, e 1 scheda nulla su 133 votanti dei 150 componenti dell’Assemblea”. “Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto dalla Filt Cgil – afferma il neo segretario – che su Amazon, rider, compagnie aree low cost ha dimostrato che c’è compatibilità e spazio per il sindacato confederale anche dentro le immense trasformazioni tecnologiche ed economiche in corso. La logistica – prosegue Malorgio – è diventata un settore centrale per il sistema produttivo del paese, si tratta ora di dargli un assetto normativo adeguato alla sua importanza ed in grado di proteggere e valorizzare i lavoratori di quel grande comparto. Le istituzioni – conclude – devono assumere come priorità la soluzione delle crisi aziendali del settore come elemento prioritario. Senza un adeguato ed efficiente trasporto pubblico non ci può essere competitività del territorio e sviluppo del Paese”. Stefano Malorgio è nato nel 1973 a Tricase, in provincia di Lecce, è sposato e padre di due figli. Ha conseguito un diploma di perito elettrotecnico e ha seguito gli studi in ingegneria. Viene assunto in FS nel 1996. Il suo percorso sindacale inizia con l’elezione nella Rsu delle FS nel 2000. A partire dal settembre del 2002 inizia a lavorare presso la Filt Cgil Lombardia con un incarico relativo alla formazione, alla sicurezza e al mercato del lavoro. Nell’aprile del 2003 entra nella segreteria regionale della categoria e nel 2006 assume l’incarico di segretario organizzativo della Filt Milano e Lombardia. Dal 2008 al 2011 è segretario generale della Filt di Brescia e dall’ottobre del 2011 e per i cinque anni successivi è segretario generale della Filt di Milano. Nel novembre 2016 viene eletto segretario generale regionale della Filt Cgil Lombardia. Dal 2014 è anche componente del direttivo nazionale della Cgil.