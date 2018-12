Finarte, a gennaio nuova sede in via Paolo Sarpi

Finarte sbarca in via Paolo Sarpi. La celebre casa d'aste è pronta ad aprire la sua nuova sede di Milano, nel cuore dell'Innovation design district. Come spiega il Corriere della Sera, la sede sorgerà in via Paolo Sarpi 6, dove circa un secolo fa c'era lo storico cinema Aurora, e sarà inaugurata il prossimo gennaio.

La nuova sede Finarte si pone l'obiettivo di diventare uno spazio aperto alla città, riferimento per arte, cultura e design. Sarà composta da caveau, sala d'asta, uffici e spazi espositivi per un totale di circa mille metri quadrati.