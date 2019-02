Finarte, nuova sede milanese nell'ex Cinema Aurora

Finarte, storica casa d'aste italiana fondata nel 1959, ha una nuova sede milanese: la Casa si è infatti insediata nell'ex Cinema Teatro Aurora in via Paolo Sarpi 8, nel cuore dell’Innovation Design District, dopo aver sottoposto la struttura a un attento intervento di ristrutturazione che ha voluto mantenere come simbolo del cinema il soffitto a cassettoni anch’esso completamente ristrutturato e integrato nell’ambiente.

Il progetto dell’architetto Anna Maria Voiello si sviluppa, come riferisce Pambianconews.com, su una superficie di quasi mille metri quadrati – che ospitano spazi espositivi, uffici, sala d’aste e caveau – 300 metri lineari di pareti allestite con binari per esporre opere d’arte e oltre 150 punti luce per un valore complessivo attorno ai quattro milioni di euro. La ristrutturazione degli spazi, iniziata il 25 maggio 2018 e terminata nel mese di gennaio 2019, ha visto una prima fase di bonifica dell’immobile, con importanti lavori di consolidamento della struttura e il completo rifacimento dell’impiantistica.

Obiettivo della Casa d’Aste è di ampliare le attività della nuova sede per aprirla alla città tramite l’organizzazione di laboratori per bambini e attività di formazione aziendale. A partire dal prossimo 21 marzo, con la messa all'incanto di una prestigiosa collezione di borse Hermès, 80 lotti tra cui spiccano gli iconici modelli Birkin e Kelly. Appuntamento importante per gli appassionati di automotive sarà l’asta dei record mondiali che Finarte presiederà lunedì 13 maggio 2019 al Museo Mille Miglia di Brescia nel contesto del progetto ‘1000 Finarte’. Tra i “top lot” una eccezionale Fiat 8V appartenuta a Emanuele Filiberto Nasi, nipote di Giovanni Agnelli.