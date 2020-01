Finte impiegate comunali promettono esenzioni poi derubano anziani, 3 arresti

Tre donne sono state arrestate per truffa tra Milano e il Piemonte: si fingevano impiegate del Comune per verificare l'esenzione dal ticket per gli anziani e poi li derubavano. L'operazione 'Municipal Fake' e' stata condotta dalla polizia di Milano insieme ai colleghi di Vercelli e ai carabinieri di Novara, in esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari in carcere, emessa dal gip di Milano, Tiziana Gueli. Le accuse sono di furto in abitazione aggravato e di sostituzione di persona: le tre donne si presentavano come impiegate per verificare i medicinali assunti; poi, una volta in casa degli anziani, rubavano gioielli e denaro. I reati cristallizzati dagli inquirenti, guidati dalla pm Paola Pirrotta, risalgono ai primi mesi del 2018. Le donne vivevano nel campo nomadi di Ghislarengo, nel Vercellese, dove sono state arrestate ieri. Maggiori dettagli saranno forniti questa mattina, durante una conferenza stampa, alla quale partecipera' il Procuratore Aggiunto di Milano Eugenio Fusco - coordinatore del IV Dipartimento anti truffe della procura.