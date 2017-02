Fisco: 4 arresti a Brescia per evasione fiscale



LE INDAGINI - È in corso un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brescia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato all'arresto di 4 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.



Si tratta di 3 imprenditori ed un commercialista finiti agli arresti domiciliari, mentre sono 40 gli indagati e sono stati sequestrati oltre 13 milioni.