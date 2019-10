Fisco: frode 35mln su prodotti per stampanti, 18 denunciati a Lecco

La Guardia di Finanza di Lecco ha portato alla luce denunciandola un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei prodotti per stampanti. La frode varrebbe oltre 35 milioni di euro, e' stata scoperta dagli investigatori della Guardia di finanza di Lecco coordinati dalla Procura di Monza. Le indagini hanno incastrato societa' operanti a Lecco, Milano e della Brianza e sono state denunciate 18 persone. Attraverso l'utilizzo di false dichiarazioni d'intento, le societa' cartiere senza una struttura organizzativa reale, acquistavano da fornitori nazionali toner e prodotti consumabili per stampanti senza l'applicazione di Iva. La base era a Seregno (Monza e Brianza) e l'associazione svolgeva l'attivita' illecita attraverso comunicazioni via Skype o WhatsApp. Attraverso le chat gli investigatori hanno potuto stabilire i presunti compiti di ciascun membro.