Fisco, Gdf: "A Milano recuperati dai 'colossi web' 1,8 miliardi"

Fisco, Gdf: "A Milano recuperati dai 'colossi' 1,8 miliardi"

La Guardia di Finanza di Milano ha presentato il bilancio degli ultimi diciassette mesi di attività. Tra i dati di maggiore interesse, i risultati relativi al "modello Milano", ovvero "l'efficace sinergia" tra Procura, Agenzia delle Entrate e GdF, 34 multinazionali, tra cui colossi del web come Google, Apple, Facebook e Amazon, e della moda, come il gruppo francese Kering che possiede il marchio Gucci. Che "hanno deciso di versare al Fisco a seguito di adesione all'avviso di accertamento", e dopo indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, un totale di "oltre 1,8 miliardi di euro".

La guardia di finanza di Milano, negli ultimi 17 mesi, ha controllato appalti per 486 milioni di euro e arrestato 64 pubblici ufficiali per abuso d'ufficio, peculato, corruzione e concussione. Ed ancora: oltre 1200 lavoratori in nero e 60 punti clandestini di raccolte scommesse sequestrati. La guardia di finanza ha scoperto casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per circa 183 milioni di euro, con la denuncia all’autorità giudiziaria di 338 persone. Individuate truffe nel settore previdenziale e nella spesa sanitaria per circa 10 milioni di euro, con la denuncia all’autorità giudiziaria di 209 soggetti. Negli ultimi mesi in Lombardia nell'ambito del contrasto alla presenza delle mafie infiltrate nell'economia, sono stati "eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia per un valore complessivo di circa 47 milioni di euro, mentre le confische hanno superato gli 11 milioni di euro".