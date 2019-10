Flavio Favelli a Milano alla Galleria Francesca Minini

Fino al 6 novembre sarà possibile visitare la seconda mostra personale di Flavio Favelli, Afgacolor, presso la Galleria Francesca Minini a Milano.

Il tema centrale dell’esposizione è l’Afghanistan, un luogo lontano ed estraneo alla nostra realtà mai visitato dall’artista, ma verso il quale ha dimostrato interesse. D’altronde i temi sociali e la memoria sono alcuni dei suoi focus.

Lo stesso Favelli spiega “Nel 1996 rimasi scosso dall’uccisione di Mohammad Najibullah, il bue di Kabul, Presidente dell’Afghanistan, evirato e appeso ad un pilone scassato di cemento dai Talebani. Nessuno si filava quei luoghi, le notizie erano poche, ma l’Afghanistan mi piaceva, lo seguivo da tempo con la sua storia travagliata ed ambigua e la sua bandiera, con quella striscia verde e nera e la moschea che assomigliava più a un baldacchino. I suoi francobolli erano rari e artigianali e i sovietici avevano portato un immaginario differente e intrigante nel paese islamico: forse erano proprio gli intrecci degli stili che mi colpirono, la grafica, l’architettura e l’immagine di un paese diviso fra nuovi ideali e costumi arcaici. E poi i tappeti rossi, rossi scuri e neri con motivi ottagonali netti e intensi, quasi severi, con qualche rametto e fiore sempre nero e sempre rosso quasi a ricordare uno stato di guerra ininterrotta di mezzo secolo.”

Il corpo della mostra è molto diverso dalle opere a cui Flavio ci ha abituato come la storia italiana degli anni Settanta e Ottanta che coincide con l’infanzia e la prima giovinezza dell’artista.

Ma anche nelle opere con un tema cosi lontano di Agfacolor c’è sempre l’impressione di ossessioni che sembrano provenire dall’interno. Infatti i suoi lavori più politici non sono mai del tutto politici, ma individuano i momenti di un incontro inevitabile tra ossessioni private e vita collettiva. Il colore nero, quello elegante e profondo, in questa mostra è una delle costanti di Favelli dove spesso la campitura nasconde, copre e cancella. E poi ci sono il grigio con i suoi iconici francobolli, l’argento per i suoi famosi specchi. Esposto in mostra c’è anche un grande parallelepipedo che regna nella sala piccola della galleria.

Favelli riesce a trasmettere forza, pathos ed eleganza verso una terra che sembra aver incontrato e vissuto. E quella terra così segnata nel profondo, la fa vivere al visitatore.

