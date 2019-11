Fnm, resoconto intermedio: ricavi in crescita dell'1,5% a 223,5 milioni



Il cda di Fnm ha approvato i conti al 30 settembre che hanno visto crescere i ricavi dell'1,5% a 223,5 milioni di euro dai 220,2 di un anno fa mentre l'ebitda rettificato e' salito del 5,7% a 60,4 milioni. L'utile netto e' stato pari a 24,5 milioni di euro.



Ecco alcuni dati in evidenza:

- Ricavi: 223,5 milioni (+1,5% rispetto ai 220,2 milioni del 30 settembre 2018).

- EBITDA: 60,4 milioni di Euro (+5,7% rispetto ai 57,1 milioni del 30 settembre 2018).

- EBIT: 29,4 milioni di Euro (30,1 milioni al 30 settembre 2018).

- Utile netto: 24,5 milioni (28,2 milioni al 30 settembre 2018)

- PFN: cassa per 32,3 milioni rispetto a un indebitamento netto di 22,5 milioni al 31 dicembre 2018

Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, Fnm prevede un andamento per l'ultimo trimestre in linea con quello dei primi tre trimestri. "Pertanto per l'intero esercizio - spiega l'azienda - e' ragionevole stimare un margine operativo lordo sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente".