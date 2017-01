Fo, Sala: "Via o no un ricordo va lasciato". Craxi? "Si faccia in fretta"



Il sindaco Beppe Sala torna a parlare della questione Craxi e della "controproposta" grillina di intitolare una via al Premio Nobel recentemente scomparso e non all'ex leader socialista.



SALA: "VIA O NO, UN RICORDO VA LASCIATO" - "Io non esprimo un giudizio né su Craxi né su Dario Fo. Su Dario Fo mi ero già espresso all'epoca del funerale. Stiamo parlando di un premio Nobel e via o non via un ricordo va lasciato". Così il sindaco Giuseppe Sala commenta la proposta del consigliere regionale Stefano Buffagni di intitolare una via al premio nobel Dario Fo lanciata ieri attraverso un post sul blog di Beppe Grillo.



SALA: "CONSIGLIO FACCIA IN FRETTA PERCHÈ C'È ALTRO DA FARE" - "Voglio lasciare l'iniziativa al Consiglio comunale, chiedo solo che faccia in fretta queste riflessioni perché c'è altro da fare. Si vuole discutere di Craxi? Bene, però in fretta, perché mi pare che sia un dibattito che rischia di togliere attenzione ad altre questioni forse anche più importanti per i cittadini". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala ritornando sulla discussione riguardo all'intitolazione di una via al leader socialista Bettino Craxi, a margine di un convegno a Palazzo Marino.



LA PROPOSTA DEL M5S - "Intitolare una via di Milano a Craxi, l'uomo simbolo di Tangentopoli, condannato per corruzione, scappato ad Hammamet in Tunisia per non finire in carcere, e' un insulto ai milanesi, alla citta' e al suo futuro. Bisogna prendere come esempio i personaggi che hanno scritto pagine luminose della storia della nostra citta'. Dario Fo, premio Nobel per la letteratura e grande artista che ha dato lustro alla citta' di Milano e' l'uomo a cui dovremmo dedicare una via. Un uomo di cui i milanesi sono fieri e orgogliosi". Cosi' il consigliere regionale 5stelle Stefano Buffagni sul blog di Beppe Grillo.



"Intitolare una via a una persona serve per preservarne la memoria, valorizzarne le gesta, ricordare quel che la persona ha fatto di bene per la citta' o per il Paese affinche' sia da esempio e guida per le generazioni future. Milano non ha bisogno di continuare nel solco della corruzione e delle tangenti (non vi sono bastati Expo e lo scandalo della Fiera?), ma di risplendere e investire nella cultura e nella conoscenza", aggiunge il Cinque Stelle: "Non sono ancora passati dieci anni dalla morte di Fo, ma la legge prevede deroghe in casi eccezionali, per 'persone che abbiano benemeritato della nazione'. Dario Fo per noi, per l'Italia e per Milano e' un vanto mondiale. Celebrarlo e ricordarlo e' un dovere civico e morale. Una via per Dario Fo a Milano! Craxi lasciamolo ad Hammamet".



LA FONDAZIONE CRAXI - L'apertura del sindaco di Milano Giuseppe Sala alla discussione sull'intitolazione di una via a Bettino Craxi, pur "prudente", e' "apprezzabile e significativa"; "spero che la discussione possa proseguire con serenita', calma, senza fughe in avanti ed essere sottratta alla logica del tifo". Lo ha affermato Stefania Craxi, presidente della fondazione intitolata al padre.



"Il dibattito sviluppatosi nel Paese e nella societa' politica in occasione del 17mo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi - afferma in una nota - ha il merito di squarciare il velo dell'ipocrisia e di avviare una seria e compiuta riflessione storica e politica sulla figura del leader socialista che ristabilisca la verita' dei fatti. La proposta di intitolare una strada o una piazza ad un uomo che diede lustro e vitalita' alla Citta' di Milano non puo' ne' stupire ne' creare polemiche". Dura risposta invece a chi ha gia' espresso parere contrario: "Non saranno le urla spagnolesche e sguaiate del trio meraviglia del "Fatto", che ha costruito fortune e carriere su un'operazione di barbaro sciacallaggio, o taluni giudici dalla carriera politica e dall'incarico facile ed i populisti di maniera a fermare il felpato passo della storia".