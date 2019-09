Folla di vip per il matrimonio di Giulia e Pietro Bussolati

di Fabio Massa

Giulia Moroni, avvocato milanese, e Pietro Bussolati, ex segretario del Pd metropolitano, membro della segreteria nazionale e consigliere regionale Dem, hanno celebrato oggi alle 11.30 le nozze a Pogliano, nel Santuario Madonna dell'Aiuto. Il ricevimento si è tenuto a Villa Scheibler a Rho, che ha visto gli sposi arrivare con una Lotus grigia e gli ospiti affollare i tavoli all'aperto. A intervenire alla festa gli amici di sempre, che inevitabilmente incrociano la politica e il "Modello Milano". Da Pierfrancesco Maran a Roberto Tasca, da Mario Vanni ad Alessandro Russo, da Filippo Barberis ad Anna Scavuzzo a Jacopo Scandella. C'erano Carlo Borghetti e Patrizia Toia, l'amica di sempre Lia Quartapelle e la memoria storica (lucidissima) Gianni Cervetti, l'onorevole Gianfranco Librandi e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori insieme alla consorte Cristina Parodi. In rosso l'attuale segretaria Pd Silvia Roggiani, accompagnata da Lorenzo Musotto; tra gli altri anche Daniel Pludwinski, Paolo Razzano, Angelica Vasile con il compagno. Niente viaggio di nozze, per ora. In inverno la coppia partirà per l'Australia.

