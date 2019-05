Fondazione Cariplo, Fosti nominato nuovo presidente

Fondazione Cariplo: è giunta la nomina ufficiale del neo presidente Giovanni Fosti. Il 52enne prende il posto di Giuseppe Guzzetti, alla guida dell'ente per oltre due decenni. La nomina del professore di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche' all'Università Bocconi, anticipata da Affaritaliani.it Milano, è stata formalizzata ieri dalla commissione centrale di beneficenza.

"Lascio Fondazione Cariplo - commenta Guzzetti - in ottime mani, animata dallo stesso spirito che abbiamo condiviso in questi anni stupendi in cui abbiamo realizzato moltissime iniziative: se mi guardo indietro, vedo una Fondazione che, in pochi anni, da zero ha saputo diventare apripista e punto di riferimento in Italia e all'estero". Paola Pessina e Claudia Sorlini sono state nominate vicepresidenti. Nella stessa seduta i membri della Ccb, costituita dai 28 componenti insediati il 14 maggio scorso, hanno completato anche la formazione del consiglio di amministrazione e indicato i membri del collegio sindacale. Entrano a far parte del cda, oltre a Fosti, Pessina e Sorlini anche Carlo Corradini, Vincenzo De Stasio, Davide Maggi, Enrico Lironi. I nuovi sindaci sono Luca Vincenzo Consiglio, Pietro Massimo Parrinello, Marco Luigi Valente.

"Ringrazio i componenti della nuova Ccb - ha dichiarato Fosti - per la fiducia riposta in me e ovviamente il presidente Guzzetti che in questi anni ha rappresentato per tutti noi un faro e un esempio a cui guardare, con la sua visione, la sua energia, la sua caparbietà nell'affrontare e dare risposte ai bisogni delle nostre comunità"