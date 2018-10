Fondazione Elio Quercioli: arriva la "Notte Rossa" Popoli e Diritti 2018

"NOTTE ROSSA" Popoli e Diritti 2018: la Fondazione Elio Quercioli organizza anche quest'anno dall' 11 al 14 ottobre 2018 la "Notte Rossa" Popoli e Diritti 2018.





L'iniziativa , si svolge a Milano sull'Alzaia Naviglio Pavese e su via Gola.Al centro dei dibattiti vi sono le problematiche relative al quadrilatero di edilizia residenziale pubblica, di via Gola-Picchi. Come Fondazione vogliamo continuare a sviluppare un momento di coinvolgimento che sviluppi un rapporto particolare con le realtà organizzate, del quartiere, con la Casa delle Artiste Spazio Alda Merini e le associazioni del Municipio 6, che ha concesso il Patrocinio. In questo contesto si svolge la Festa del Cioccolato, che diventa un momento di degustazione e di svago, con la partecipazione di artisti di strada e delle associazioni del quartiere e del Municipio, che illustreranno le loro iniziative.



Lo spazio della ex Fornace vedrà una serie di iniziative culturali e di confronto, sui temi:



-"La cultura come strumento per costruire comunità"



-"Spazi comunitari e coesione sociale"



-"Il futuro dei Navigli"



La Casa delle Artiste-Spazio Alda Merini, organizza nella propria sede e negli spazi della ex Fornace degli spettacoli e dei momenti di confronto.



Nel programma della quattro giorni si svolgeranno incontri in alcuni circoli dell'Arci, del movimento cooperativo e in alcune biblioteche nella città di Milano e in alcuni comuni dell'Area Metropolitana.

Un evento particolare si terrà domenica 14 ottobre presso la cooperativa Barona E. Satta domenica dove sarà allestita una mostra dedicata a Alcide Malagugini, partigiano, deputato Socialista e Padre Costituente.