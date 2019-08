Fondazione Fiera: insediato il nuovo Consiglio generale con Pazzali

Si è insediato oggi, nella Palazzina degli Orafi di Largo Domodossola 1, il nuovo Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, che rimarrà in carica tre anni, con la seguente composizione: Enrico Pazzali (Presidente), Dario Frigerio, Franco Bianchi, Davide Dell’Acqua, Maria Chiara Roti, Diana Giovanna Bracco, Enrico Naro, Agostino Santoni, Giulia Martinelli, Fabio Acampora, Antonio Boselli, Giovanni Ciceri, Luca Botta, Sandra Perilli, Donato Valente, Mattia Granata, Pietro Gagliardi, Daniele Ferrè, Domenico Riga, Fabrizio Grillo, Giovanni Barzaghi, Maurizio Casasco, Antonio Lucio Colombini, Alessandro Rota, Francesco Brunetti e Guido Bardelli. Il Collegio dei Revisori è composto da: Raffaella Pagani (Presidente), Stefano Brambilla, Alessandro Solidoro. Revisori Supplenti: Elisabetta Brugnoni, Alberto Regazzini, Maria Clara Rinaldi. Contestualmente Enrico Pazzali ha assunto la carica di Presidente - come da delibera del Consiglio Regionale del 30 luglio 2019 - e guiderà la Fondazione Fiera Milano per il triennio 2019-2021, con scadenza all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.



"Ringrazio il Presidente Attilio Fontana - dichiara il nuovo Presidente Enrico Pazzali - per avermi chiamato a coprire questo incarico e ringrazio il Sindaco Giuseppe Sala che ne ha condiviso la decisione. Ci aspettano nei prossimi anni sfide impegnative, ben consapevoli del ruolo importante che abbiamo per il nostro territorio e per il suo forte sistema delle imprese. Operiamo in Lombardia, terra d’intrapresa e di solidarietà. Operiamo a Milano, città che ci rende ogni giorno orgogliosi di fronte al mondo. Qui si gioca una partita essenziale per l’Italia tutta e noi la onoreremo con il massimo impegno, sostenendo tutto il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano con un Piano Strategico cui lavoreremo da subito e compiendo ogni sforzo per valorizzare al meglio tutti i nostri asset. Fiera Milano compirà cento anni nel 2020, sarà occasione preziosa non per ricordare il pur glorioso passato ma per progettare un futuro degno di questa grande tradizione italiana, lombarda, milanese.” "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Enrico Pazzali nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano - ha dichiarato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano -Molte sono le sfide che attendono la nostra città, sempre più in crescita sia a livello nazionale, sia nel panorama internazionale. Milano è tra le città più attrattive del mondo, un ruolo che ha conquistato grazie anche alla proficua partnership con Fondazione Fiera Milano. Continuiamo su questa strada insieme rafforzando questo legame che porterà Milano e Fondazione Fiera ad ulteriori grandi successi”. Si è svolta, quindi, la prima riunione del Consiglio Generale presieduto da Enrico Pazzali, in cui sono stati nominati i due Vice Presidenti Dario Frigerio e Enrico Naro e gli altri sei membri (oltre al Presidente e ai due Vice Presidenti) del Comitato Esecutivo: Fabio Acampora, Diana Bracco, Davide Dell’Acqua, Giulia Martinelli, Sandra Perilli, Agostino Santoni. Terminato il Consiglio Generale si è riunito il Comitato Esecutivo, che ha delegato i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, così la nota della Fondazione.





NUOVO CONSIGLIO FONDAZIONE FIERA, PRESIDENTE FONTANA: BUON LAVORO, SQUADRA PUNTA A PROGETTI IMPORTANTI



"Un sincero augurio di buon lavoro al presidente Enrico Pazzali e a tutta la squadra che lavorera' al suo fianco per realizzare progetti importanti e qualificati all'altezza del blasone che riveste questa storica istituzione rendendo sempre piu' competitivo il sistema delle imprese della Lombardia e piu' in generale dell'intero Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio generale della Fondazione Fiera Milano. "Alla vigilia del centenario della Fiera di Milano - ha aggiunto il governatore della Lombardia - e' necessario piu' che mai consolidare la mission istituzionale di una struttura che ogni giorno rende piu' forte e internazionale il nome di Milano e della Lombardia". "La Regione - ha concluso Fontana rivolgendosi al nuovo management della Fondazione - sara' sempre al vostro fianco con la consapevolezza che questa realta' e' sempre piu' sinonimo di progresso e sviluppo economico".