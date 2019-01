Fondazione Fiera Mi acquisisce Archivio F. BOTTINO

È l’Archivio di Franco Bottino la prima acquisizione nell’ambito del progetto Prospettiva. Archivi fotografici di Fondazione Fiera Milanovoluto da Fondazione Fiera Milano insieme ad AFIP International (Associazione Italiana Fotografi Professionisti) e La Triennale di Milano. L’acquisizione è stata ufficializzata questa mattina da Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gastel, Presidente di AFIP, Lorenza Baroncelli Curatore settore Architettura, rigenerazione urbana, città, con delega al coordinamento artistico della Triennale di Milano, e da Franco Bottino.

Il fondo raccoglie circa 1.000.000 di scatti, che vanno dai primi anni ’50 fino agli anni ’90.

La firma è avvenuta alla Triennale di Milano, a pochi metri di distanza dalla MostraProspettiva. Viaggio negli Archivi di Fondazione Fiera Milano inaugurata lo scorso 23 novembre e che si concluderà il prossimo 20 gennaio. La mostra, curata da OMA/Ippolito Pestellini Laparelli, ha proposto, attraverso un racconto per immagini – ma non solo –un’ampia ricognizione sulla storia della società e dell’economia italiane nell’ultimo secolo.

Il progetto degli Archivi fotografici è realizzato con la collaborazione tecnica di Promemoria Group, che ha ideato il catalogo di mostra e anche il nuovo sito dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, (https://archiviostorico. fondazionefiera.it ), con l’obiettivo di valorizzarlo ulteriormente. Il catalogo rappresenta la prima di una serie di uscite sugli archivi fotografici di Prospettiva, con l’intento di dare vita a una vera e propria “collana” da collezione.

La carriera di Franco Bottino inizia negli anni ’50, dopo qualche anno di esperienza di ripresa e camera oscura, con un importante studio/laboratorio fotografico torinese. A fine anni ’50 si trasferisce a Milano con il desiderio di affermarsi nell’editoria e nella pubblicità.

A cavallo fra gli anni ’60 e ’70, ormai affermato e apprezzato per i suoi scatti e le sue stampe in bianco e nero, inizia una carriera a 360 gradi in vari campi, specializzandosi nei ritratti e nel beauty. Negli anni collabora per diverse testate femminili, con importanti agenzie di pubblicità e direttamente con primarie aziende della cosmetica. Realizza ritratti e ottiene commesse da molte personalità di primo piano nel panorama economico e culturale, ma soprattutto della moda e del fashion.

Il progetto Prospettiva. Archivi fotografici di Fondazione Fiera Milano, voluto da Fondazione Fiera Milano insieme ad AFIP, prende spunto dall’Archivio della Fondazione e prevede la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio documentale di immagini pensato come un vero e proprio giacimento culturale, organizzato e fruibile attraverso una piattaforma online e un calendario di appuntamenti espositivi e culturali per il pubblico. La collezione sarà ampliata attraverso acquisizioni strategiche di archivi di interesse nazionale e di importanti fotografi italiani.

Il principio di acquisizione seguirà con coerenza i temi già presenti nei fondi dell’Archivio di Fondazione Fiera Milano: moda, design, food, manifattura, architettura, Milano e territorio saranno dunque le tematiche che interesseranno gli archivi da acquisire.

Le attività di Archivi fotografici sono coordinate da un Comitato di Gestione e da un Advisory Board, composto dagli esponenti dei tre partner: Giovanni Gorno Tempini e Stefano Baia Curioni per Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gastel e Massimo Vitta Zelman per AFIP, Clarice Pecori Giraldi e Francesco Zanot per la Triennale di Milano.

Prospettiva. Archivi fotografici di Fondazione Fiera Milano doterà la città di Milano di una nuova fonte di conoscenza con caratteristiche uniche e trasformerà l’archivio di Fondazione Fiera in uno strumento dinamico, funzionale e ancora più fruibile. Una vera memoria storica della cultura d’impresa, non solo milanese. Determinante il contributo di Promemoria Group, che seguirà la messa on line dell’Archivio Digitale di Prospettiva attualmente in via di lavorazione.