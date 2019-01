Fondazione Maimeri: ti Porto in Prigione

Il viaggio iniziato alla Triennale con "ti Porto in prigione" prosegue in carcere. Gli incontri si svolgeranno nei il 9, 11 e 18 gennaio a partire dalle ore 18 nella Rotonda centrale di San Vittore. L'ingresso consentirà anche la visita della mostra "Gianni Maimeri: la musica dipinta" allestita nel Primo Raggio del carcere.

Per partecipare è necessario inviare una email a info.amicidellanave@gmail. com entro le ore 10 del 7 gennaio per gli incontri del 9 e 11 gennaio, ed entro le ore 10 del 16 gennaio per l'incontro del 18 gennaio, indicando la data o le date cui si è interessati. Occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, e allegare la copia di un documento di identità. Quindi presentarsi all'ingresso di San Vittore, in piazza Filangieri 2, per le ore 17,15 del giorno o dei giorni prescelti.

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 | ROTONDA DI SAN VITTORE ORE 18,00 | ARTICOLO 27

L’ARTE DI ESSERE LIBERI

Giovanni Morale Coordinatore Gallerie d’Italia

Gianni Maimeri Presidente Fondazione Maimeri

Andrea Dusio Curatore artistico

VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 | ROTONDA DI SAN VITTORE ORE 18,00 | ARTICOLO 27 DEI DELITTI E DELLE PENE:

BUTTARE LA CHIAVE O BUTTARE IL CARCERE?

Gherardo Colombo Ex magistrato

Luigi Pagano Provveditore regionale

A. P. Filippo Giordano Docente Università Bocconi

Gianni Barbacetto Giornalista

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 | ROTONDA DI SAN VITTORE ORE 18,00 | ARTICOLO 27 DALLA VIOLENZA ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA:

COME SI AGGIUSTA UNO STRAPPO?

Marta Cartabia Vicepresidente Corte Costituzionale

Adolfo Ceretti Criminologo