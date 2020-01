Fondazione Milano Cortina 2026, Sala nomina Luca Bianchi e Maurizia Villa

Fondazione Milano Cortina 2026, Sala nomina Luca Bianchi e Maurizia Carla Villa

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha indicato Luca Bianchi e Maurizia Carla Villa, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. Il primo cittadino ha sollecitato inoltre la nomina per rendere quanto prima operativa la Fondazione. I componenti della Fondazione sono nominati da diversi soggetti, come da Statuto dell'ente, e Sala non ha dubbi sui suoi rappresentanti. Ora non resta che procedere con urgenza alla nomina dei due in modo da velocizzare l'insediamento dell'organo amministrativo.