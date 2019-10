Fondazione Pirelli lancia il tour “Scatta la Bicocca” in sella alle e-bike

Un tour alla scoperta della Fondazione Pirelli e del quartiere Bicocca dedicato agli appassionati di fotografia, di storia di Milano e delle sue trasformazioni. Questa l’iniziativa, denominata “Scatta la Bicocca”, proposta da Fondazione Pirelli in occasione della quinta edizione di Archivi Aperti, la manifestazione promossa da Rete Fotografia. Per il tour verranno messe a disposizione le e-bike firmate CYCL-e around™, il nuovo servizio di mobilità pensato da Pirelli, che si propone di arricchire l’esperienza del cicloturismo attraverso l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita di ultima generazione. Grazie a questa iniziativa, prevista per domenica 27 ottobre, i partecipanti potranno visitare l’Archivio Storico Pirelli, conservato in Fondazione, e conoscere la storia di una trasformazione urbanistica tra le più interessanti della città, quella del quartiere Bicocca, attraverso fotografie d’autore e grandi firme della Rivista Pirelli. Una storia che inizia nel XV secolo, con la costruzione della Bicocca degli Arcimboldi, attraversa il Novecento con la nascita e lo sviluppo dello stabilimento Pirelli (1909) fino all’avvio del Progetto Bicocca per la riconversione dell’area (1986), e arriva agli anni Duemila: la Bicocca è oggi la “fabbrica della conoscenza”, un quartiere caratterizzato dalle architetture dello Studio Gregotti, in cui trovano spazio il campus Pirelli – con il Quartier generale, che ingloba simbolicamente la ex torre di raffreddamento dello stabilimento e la Ricerca e Sviluppo – e l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Il tour proseguirà attraverso il quartiere Bicocca in sella alle e-bike di CYCL-e around™.

Lungo il tragitto i partecipanti potranno riconoscere i luoghi ritratti nelle immagini d’epoca e scattare nuove fotografie per poterle condividere sui social network. Per partecipare a uno dei quattro turni gratuiti previsti (alle ore 10.00, 11.30, 14.30, 16.00, della durata di 1 ora e 30 minuti) è necessario prenotare inviando una e-mail a visite@fondazionepirelli.org indicando il proprio profilo social e gli interessi legati al mondo della fotografia e della città di Milano. La Fondazione Pirelli e la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico aziendale Dal 2008 la Fondazione Pirelli si occupa di promuovere la cultura d’impresa dell’azienda e di conservare, valorizzare e diffondere la conoscenza dell’Archivio Storico del Gruppo. Un patrimonio di oltre 3,5 km di documenti che riguarda tutta la sua storia, dall’epoca della fondazione nel 1872, e in cui riveste un ruolo centrale la sezione dedicata alla pubblicità e alla comunicazione, testimone della feconda collaborazione di Pirelli con intellettuali, artisti e fotografi. Le attività di valorizzazione della Fondazione includono la curatela di progetti editoriali, l’organizzazione di mostre e un programma di visite guidate che coinvolgono ogni anno migliaia di persone. Dal 2013 è attivo il progetto Fondazione Pirelli Educational, un programma gratuito di percorsi didattici e creativi rivolti a scuole di diverso ordine e grado, mirante a coinvolgere anche i più giovani nel mondo Pirelli e nella sua cultura d’impresa.