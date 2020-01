Fondazione Politecnico: Sianesi nuovo presidente

Cambio ai vertici della Fondazione Politecnico di Milano: Andrea Sianesi, già presidente del Mip, la Business School del Politecnico di Milano, subentra a Gianantonio Magnani, alla guida della Fondazione dal novembre 2015. Il mandato è di quattro anni. Nata per valorizzare la ricerca all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo, Fondazione Politecnico di Milano può contare oggi su una rete di relazioni di 2280 soggetti tra Pmi, grandi imprese, università, enti di ricerca e Pubblica Amministrazione. Negli ultimi anni il numero di progetti è passato da 181 nel 2015 a 212 nel 2019 mentre il valore finanziario dei progetti finanziati è cresciuto da 85 a 91 milioni di euro. Con il cambio di presidenza, fa il suo ingresso nel consiglio di amministrazione Claudio Picech, Ceo Siemens Italia. Confermati Lucio Pinto, direttore della Fondazione Tronchetti Provera e Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. Sul fronte Politecnico, a Monica Papini, al suo secondo mandato, si aggiungono Marco Belloli, Luigi De Nardo, Ingrid Paoletti e Umberto Tolino. Nell’Assemblea dei fondatori viene eletto come Presidente Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia. Confermato alla vice presidenza Vico Valassi, presidente di UniverLecco.

“La Fondazione è una risorsa per l’ateneo e per il sistema delle aziende e degli enti che, in questi anni, hanno contribuito alla sua crescita e parallelamente a quella del territorio e del settore produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il cambio ai vertici rinnova quella dinamicità e quello spirito di intraprendenza che sono espressione della sua riuscita. – commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano – la Fondazione, nelle mani esperte di Andrea Sianesi, saprà valorizzare ulteriormente un approccio agile e operativo al servizio di Milano, della Lombardia e del Paese. Fiore all’occhiello nel panorama universitario italiano, la Fondazione punta ora a una dimensione internazionale, in linea con le politiche tracciate dal Politecnico di Milano per il prossimo triennio”. “Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di una realtà che in questi anni ha saputo diventare un interlocutore serio e credibile per il sistema industriale, per le istituzioni pubbliche e per il Politecnico di Milano, coinvolgendo i suoi Dipartimenti e potenziandone le opportunità di ricerca – afferma Andrea Sianesi – continueremo il lavoro sin qui svolto in un contesto economico e sociale profondamente cambiato, puntando sempre di più sulla capacità di Fondazione di fare rete con le imprese, anche in una dimensione internazionale, di rafforzare il percorso di sviluppo dell’ateneo, rendendo l’innovazione fruibile e condividendo con le realtà produttive quelle competenze capaci di rispondere ai bisogni sempre nuovi del mercato e del territorio”.