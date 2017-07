Fondazione Stelline: Ethno Music Festival dal 7 al 9 luglio

Gafarov Ensemble

Gioventù Musicale d’Italia presenta per il terzo anno il progetto Ethno Music Festival. Nato nell’ambito delle proposte culturali legate ad EXPO, è stato accolto con grande entusiasmo sia da un pubblico appassionato di contaminazioni tra generi e tradizioni diverse, sia dai musicisti che si confrontano con musiche e strumenti apparentemente lontani.

A partire dal 7 luglio, vi aspettano tre giorni di concerti che promuovono la musica popolare a sostegno di uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale di ogni paese e comunità, andando ad accostare le tradizioni culturali di paesi lontani con il linguaggio musicale che diventa strumento di dialogo, di confronto e di integrazione culturale e sociale.

Quest’anno il Festival si avvarrà di un luogo ideale per una rassegna estiva: il Chiostro della Magnolia, grazie al prezioso contributo della Fondazione Stelline.

Si parte venerdì 7 luglio con lo spettacolo “Camiño: de Bruxelas a Santiago” a cura del gruppo galiziano Ialma con le voci e le percussioni di Verónica Codesal, Magali Menendez, Marisol Palomo e Natalia Codesal. Ad accompagnare l’ensemble la chitarra di Quentin Dujardin e l’organetto diatonico di Didier Laloy. Il viaggio nel ricco patrimonio musicale galiziano, è qui vissuto dagli artisti non come nostalgico rimpianto dell’antica terra d’origine, ma piuttosto come espressione di un’identità aperta alla città che li ha accolti e che ha visto nascere l’ensemble, quella Bruxelles cosmopolita, multiculturale, vero crocevia di culture, luogo dove le diversità si incontrano e, attraverso scambi e condivisione, si mescolano e, a volte, si fondono.

Camiño è anche espressione di una scelta di apertura all’altro e il canto delle donne è testimonianza in un ambiente travagliato quale quello odierno dove rispetto, tolleranza ed espressione delle differenze vengono scossi da tutti i lati.

Si continua sabato 8 luglio con il gruppo greco Pergamos Project (Kyriakos Gouventas, violino - Yannis Alexandrís, voce, chitarra, tzouràs, oud - Takis Kunelis, voce, bouzouki, percussioni - Vaghelis Paschalidis, santouri) con il programma “Melodie e ritmi della Grecia”.

L'idea attorno alla quale si edifica il Pergamos Project, è quella di esplorare l'animo più orientale della tradizione musicale greca attraverso un itinerario che ripercorre la storia del Rebètiko: un autentico e raro esempio d'incontro delle musiche modali con il sistema tonale e l'armonia, incontestabile simbolo della musica greca del Novecento. In concerto si suonano, e si raccontano, in un ricco susseguirsi d'atmosfere, impreziosito da interventi solistici ed improvvisazioni, alcune delle canzoni più belle appartenenti alla tradizione dei greci dell'Asia Minore e all'eredità dei compositori più rappresentativi del periodo classico del Rebètiko (anni ’30), da Panayiotis Toùdas (1886 - 1942) a Vaghelis Papàzoglou (1896 - 1943) e da Kostas Skarvèlis (1880 - 1942) a Markos Vamvakàris (1905 - 1972).



Chiude, infine, la rassegna domenica 9 luglio il Gafarov Ensemble (Fakhraddin Gafarov: tar, ud, saz, ney, balaban e Voce - Fabio Marconi: chitarra, ud - Simone Amodeo: ud, dumbak, bendir, daff, darbuka - Davide Marzagalli: sassofono, clarinetto, darbuka).

Considerato il miglior virtuoso di tar del suo paese, l’Azerbaijan, Fakhraddin Gafarov svolge in Italia dal 1999 un'intensa attività concertistica come solista e in collaborazione con diversi musicisti, presentando un repertorio di musica colta (mugam), tradizionale da paesi quali Azerbaijan, Afghanistan, Turchia, Iran, Paesi Arabi, e musica sufi.

Il quartetto suona un repertorio sia colto che popolare, di musiche raccolte in diversi paesi medio orientali tra i quali Azerbaijan, Iran, Turchia, Afghanistan, l'area dei Balcani e il patrimonio ricchissimo della musica rom.



BIGLIETTO: posto unico 5 euro



PROGRAMMA



Tutti i concerti iniziano alle ore 19.30

Venerdì 7 luglio 2017

“Camiño: de Bruxelas a Santiago”

Ialma

Verónica Codesal, voci e percussioni

Magali Menendez, voci e percussioni

Marisol Palomo, voci e percussioni

Natalia Codesal, voci e percussioni

Quentin Dujardin, chitarra

Didier Laloy, organetto diatonico

Sabato 8 luglio 2017

“Melodie e ritmi della Grecia”

Pergamos Project

Rebetiko 4TET

Kyriakos Gouventas, violino

Yannis Alexandrís, voce, chitarra, tzouràs, oud

Takis Kunelis, voce, bouzouki, percussionI

Special guest:

Vaghelis Paschalidis, santouri

Domenica 9 luglio 2017

Gafarov Ensemble

Fakhraddin Gafarov: tar, ud, saz, ney, balaban, voce

Simone Amodeo: ud, dumbak, bendir, daff, darbuka

Davide Marzagalli: sassofono, clarinetto, darbuka

Fabio Marconi: chitarra 7 corde