Fondazione Stelline per la Milano PhotoWeek. Ecco il calendario degli eventi

La fotografia d’autore è protagonista alla Fondazione Stelline, pronta a prendere parte attivamente alla Milano PhotoWeek (5-11 giugno 2017), applicando sconti per gli ingressi alle mostre fotografiche di Butturini ed Esser e organizzando eventi ad hoc, tra cui il cinema all’aperto “Shot. Grandi fotografi su grande schermo” – nel Chiostro della Magnolia – in collaborazione con CineWanted, una lecture con Elger Esser e la presentazione della riedizione del libro London by Gian Butturini.

«Milano continua a essere al centro di iniziative culturali di livello internazionale e la PhotoWeek ne è l’ennesima conferma», sottolinea il presidente della Fondazione Stelline PierCarla Delpiano. «La risposta della Fondazione è un’attenta programmazione che contribuisce a rendere la nostra città punto di riferimento per chi, da turista e da cittadino, vive la cultura».

Nel dettaglio, il calendario degli eventi organizzati e ospitati alla Fondazione Stelline durante la Milano PhotoWeek.

- Dal 5 all’11 giugno 2017

Mostre “Elger Esser. De Sublime” e “Gian Butturini. People and borders”

Ingresso speciale: 6 euro (biglietto unico per entrambe le mostre)

- 7 e 8 giugno 2017

Cinema all’aperto “Shot. Grandi fotografi su grande schermo”, Chiostro della Magnolia

7 giugno 2017 – Film documentario: “Robert Doisneau – La lente delle meraviglie”

ore 19.30 - 21.00: selezione e degustazione di vini francesi di “Petits Vignerons

Indipéndants” a cura dell’enoteca Vino

ore 21.00: introduzione del film con la regista Clémentine Deroudille

ore 21.30: proiezione film documentario “Robert Doisneau – La lente delle meraviglie” (2016, Francia, 83 min.)

Grazie a un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici, “complici” e rarissimi video di repertorio, il film è lo straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, noto per capolavori immortali come “Il bacio”.

Ingresso a pagamento: 5 euro (solo proiezione), 10 euro (degustazione e proiezione)

Proiezione all’aperto presso Chiostro della Magnolia, Fondazione Stelline, corso Magenta 61

8 giugno 2017 – Film documentario: “Bill Cunningham. New York”

ore 19.30 - 21.00: selezione e degustazione di vini francesi di “Petits Vignerons Indipéndants” a cura dell’enoteca Vino

ore 21.00: Alessia Glaviano, Chiara Bardelli, Nonino e Francesca Marani

presentano VOGUE PHOTO FESTIVAL

ore 21.30: proiezione film documentario “Bill Cunningham. New York” (2010, USA, Francia, durata 84 min.)

Il ritratto del fotografo del New York Times, che per decenni ha dato una lettura culturale antropologica delle tendenze della moda in modo quasi ossessivo e ingegnoso dalle colonne del Times Style. Il documentario è impreziosito dagli interventi di Anne Wintour, Tom Wolfe, Brooke Astor, David Rockefeller, personaggi molto affezionati all’artista.

Ingresso a pagamento: 5 euro (solo proiezione), 10 euro (degustazione e proiezione)

Proiezione all’aperto presso Chiostro della Magnolia, Fondazione Stelline, corso Magenta 61

- 9 giugno 2017

h. 18.30: Elger Esser. Lecture “Memorie come riflesso nell’immagine fotografica”

Elger Esser ci accompagna in un incontro speciale, per scoprire i fondamenti della sua ricerca estetica e la sua incredibile sensibilità pittorica.

Entrare nel mondo di Elger Esser è un viaggio nella dimensione del tempo e dello spazio senza fine.

Ingresso libero (prenotazione consigliata)

- 10 giugno 2017

h. 18.00: “London by Gian Butturini”.

Un appuntamento speciale dedicato a “London by Gian Butturini”, libro cult per la sua grafica forte e le immagini sgranate. Una nuova edizione a cura di Martin Parr che nella sua prefazione lo definisce un capolavoro, un gioiello trascurato (Damiani, 2017, ed. inglese).

“La mia Londra è vera, è spoglia. Non le ho chiesto di mettersi in posa”

Ingresso libero (prenotazione consigliata)