Fondazione, ufficiale la nomina di Pazzali. La Rai al Portello il primo rebus

Il Consiglio regionale lombardo ha ratificato, votando positivamente, la nomina di Enrico Pazzali a presidente di Fondazione Fiera Milano, l’ente di controllo di Fiera Spa. Per Enrico Pazzali si tratta di un ritorno, giacchè per due mandati ha ricoperto il ruolo di AD per la quotata, poltrona sulla quale oggi siede Fabrizio Curci. La sfida della Fondazione ha tuttavia alcune complessità da risolvere subito e altre, strategiche, in prospettiva.

Immediatamente Enrico Pazzali dovrà cercare di chiudere positivamente la vicenda del trasferimento della Rai al Portello, giacchè Viale Mazzini ha posto come termine ultimo la fine di settembre. Mission (quasi) impossible: fare in due mesi, con agosto in mezzo, quello che non si è riuscito a fare negli ultimi 10 anni. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Pazzali ha già iniziato a lavorare incontrando sia l’ex presidente Giovanni Gorno Tempini sia l’amministratore delegato di Fiera Fabrizio Curci, ricevendone una collaborazione ampissima. Stesso discorso sul fronte interno con i dirigenti.

Da un punto di vista strategico ciò che Enrico Pazzali, insieme al consiglio e al comitato esecutivo dovrà identificare è la prospettiva futura per la Fondazione, che deve scegliere di essere ente di promozione culturale, gestore immobiliare, oppure – la meno auspicabile delle ipotesi – ‘solo’ proprietario di casa che si occupa di riscuotere gli affitti della Spa.

