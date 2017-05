Fondi europei per le periferie, Sala ha scelto il suo "Mister Euro"

Michele Pasca Raymondo

E' Michele Pasca Raymondo l'uomo scelto dal sindaco Beppe Sala come super-consulente per reperire fondi della comunità europea utili a realizzare i progetti della Giunta per le periferie cittadine. Il contratto ha avuto inizio effettivo l'1 maggio e prevede un esborso per le casse comunali di 73.200 euro per un anno di collaborazione. Il "Mister Euro" di Palazzo Marino è stato scelto dopo che Sala ha ritenuto mancare nell'organico comunale una figura dal profilo adeguato. E' stato quindi lanciato l'avviso pubblico per il quale, come ricorda il quotidiano Il Giorno, sono giunte 33 candidature. A spuntarla, Pasca Raymondo, già alla guida della Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale e Direttore Generale aggiunto della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione europea, nonchè capo di gabinetto di tre Commissari europei tra cui Emma Bonino, attuale consigliera di Sala per la politica internazionale. come recita il documento con cui è stato selezionato, gli si richiede di "fornire supporto al sindaco nella promozione del ruolo dell’amministrazione comunale presso gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea per la ricerca di opportunità di finanziamento e la costruzione di partnership"