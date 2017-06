Fondi Expo alla giustizia, Corte dei Conti avvia inchiesta su irregolarità

La Corte dei Conti ha avviato un'inchiesta sulle presunte irregolarita' nell'assegnazione dei fondi Expo alla giustizia milanese. "Sara' un'indagine molto delicata e con aspetti tecnici complessi", spiega il procuratore regionale lombardo Salvatore Pilato, che ha aperto il fascicolo in seguito all'esposto - denuncia di Anac spedito all'organo della magistratura contabile, oltre che alla Procura di Milano per gli eventuali aspetti penali e alla Procura Generale della Cassazione per la valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento dei magistrati. Una relazione, quella dell'Autorita' guidata da Raffaele Cantone, in cui si ipotizzano irregolarita' in 18 delle 72 procedure d'appalto relative all'informatizzazione del Tribunale milanese per un valore di 8 milioni di euro sui 16 complessivi dei fondi stanziati da Governo e gestiti da Comune e magistrati. Nei giorni scorsi, la Procura ha aperto un fascicolo 'a modello 44' che, a quanto si e' appreso, sara' coordinato dal procuratore Francesco Greco e dal capo del pool reati contro la pubblica amministrazione Giulia Perrotti e non assegnato a un sostituto procuratore. Una scelta che evidenzia la delicatezza dell'indagine. In ogni caso, prima di inviare il fascicolo ad altre sedi giudiziarie eventualmente competenti per possibili reati commessi da toghe milanesi, la Procura svolgera' sue indagini.

MAGISTRATURA INDIPENDENTE: "SIAMO PREOCCUPATI: SIA FATTA CHIAREZZA" - "Esprimiamo preoccupazione e auspichiamo che sia fatta chiarezza in tempi brevi dagli organi competenti su quanto pubblicato in questi giorni sulle procedure di appalto per la informatica del tribunale di Milano. Se quanto pubblicato fosse vero, avremmo forse individuato quantomeno una delle ragioni delle plurime disfunzioni del processo civile telematico, con le quali gli operatori del diritto quotidianamente si debbono confrontare, in ragione del fatto che la elusione delle regole di evidenza pubblica e' noto che non sia generatrice di efficienza". Lo afferma Magistratura Indipendente in merito all'esposto Anac sugli appalti Expo per la giustizia milanese. "I fatti che sembrano emergere dalle notizie di stampa - prosegue la nota del gruppo di magistrati guidato da Antonello Racanelli e Giovanna Napoletano - impongono una seria riflessione sia sulla titolarita' dei diritti concernenti gli elementi centrali del software utilizzato nel processo civile telematico (e' necessario capire sul punto la linea di demarcazione tra competenze del ministero e competenze del Csm) sia sul fatto che tali dati vengono utilizzati da imprese private che hanno in concreto assunto un inopportuno ruolo monopolistico". Per questo, MI invita l'Associazione nazionale magistrati a "instaurare prontamente un dialogo con il ministero della Giustizia, per comprendere criteri e parametri utilizzati nella scelta dei contraenti in un settore cosi' centrale per il funzionamento del sistema giustizia, anche al fine di individuare e rimuovere le criticita' che con frequenza si manifestano nel funzionamento del processo telematico".