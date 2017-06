Fondi Expo, fascicolo contro ignoti per irregolarità in appalti del Tribunale

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello '44', quindi a carico di persone ignote, per le presunte irregolarita' nella gestione degli appalti per l'informatica del Tribunale di Milano. Il reato ipotizzato dal procuratore capo Francesco Greco e dal procuratore aggiunto Giulia Perrotti (reati contro la pubblica amministrazione) e' quello di turbativa d'asta. Nei giorni scorsi, l'Anac ha completato una relazione nella quale evidenzia che 8 dei 16 milioni di fondi Expo stanziati per la giustizia milanese tra il 2010 e il 2015 sarebbero stati distribuiti con violazioni del codice degli appalti, affidamenti diretti 'sospetti' invece di gare, convenzioni senza motivo con enti come la Camera di Commercio. Gli accertamenti di Anac sono partiti su segnalazioni della Procura Generale di Milano che erano state precedute da diverse inchieste giornalistiche gia' tre anni fa. Ora, la relazione di Anac e' sul tavolo di Procura di Milano, Corte dei Conti lombarda e Procura Generale della Cassazione. E' possibile che i pm milanesi debbano trasmettere in altre sedi le carte perche', stando alla ricostruzione di Anac, potrebbero esserci dei magistrati milanesi coinvolti.