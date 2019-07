Fondi russi Lega: oggi interrogatorio a Meranda a Milano

Gianluca Meranda, uno degli uomini che avrebbe partecipato all'incontro all'Hotel Metropol di Mosca, verra' interrogato oggi dai pm di Milano. Ieri Meranda ha subito una perquisizione dalla Guardia di Finanza che gli ha consegnato un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di corruzione internazionale.

L'avvocato Meranda risulta indagato, così come Gianluca Savoini, per corruzione internazionale e ieri la Guardia di finanza ha eseguito nei suoi confronti delle perquisizioni a Roma. Meranda nei giorni scorsi si è fatto avanti svelando "di aver conosciuto Gianluca Savoini e di averne apprezzato l'assoluto disinteresse personale nei pochi incontri avuti in relazione alle trattative. I restanti interlocutori all'incontro del 18 ottobre sono professionisti che a vario titolo si occupano di questa materia. (...). Nonostante gli sforzi delle parti, la compravendita (di petrolio, ndr) non si perfezionò". Assistito dal difensore Ersi Bozheku può decidere di rispondere oppure di tacere di fronte alle domande dei titolari dell'inchiesta milanese, il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e i pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta.