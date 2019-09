Fontana a Pontida: "Autonomia spacca i maroni agli incapaci"

L'autonomia "spacca i maroni a quelli agli incapaci a quelli che fanno gli intrallazzi. Noi vogliamo che tutto il nostro Paese possa diventare come la Lombardia". Cosi' il governatore lombardo Attilio Fontana dal palco di Pontida nella giornata di domenica 15 settembre. E poi, parlando in particolare del nuovo governo "giallorosso": "C'è una condivisione tra gli amministratori locali della Lega e del centrodestra che vogliono realizzare scelte per il proprio popolo. Ce l'ha detto Salvini e noi lo faremo: i governatori dovranno essere da stimolo per cambiare le scelte che a noi non vanno assolutamente bene. Abbiamo letto il programma di questo pseudo-governo che il Nord non è stato preso in considerazione e per il Sud solo politiche in senso assistenziale".

"La vera Italia è qui, che crede nei valori, che vuole l'autonomia per decidere sui propri territori. Siete così tanti.Se qualcuno avesse dei dubbi, deve venire in questo prato per capire dove sta l'Italia vera", ha aggiunto.

Salvini indebolito dopo aver aperto la crisi? "Ma va! Questa e' la speranza che hanno i nostri avversari. I nostri avversari si augurano che si litighi ce ci sia un indebolimento di Salvini. An capi na gott! (Non hanno capito niente, ndr), se posso dirlo in vernacolo". "Salvini e' ancora giovane. Piacerebbe ai nostri avversari che lo fosse, ma Salvini e' piu' forte di sempre" ha detto Fontana. E chi gli ha chiesto se questa e' una Pontida 'contro' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il governatore ha replicato: "Ma va! No, questa e' una Pontida per far sentire che siamo piu' forti che mai. Noi non siamo mai contro, siamo a favore, guardiamo avanti".