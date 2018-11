Fontana: "Alt a rifiuti campani, se loro dicono no ai termovalorizzatori"

"La mia idea di non accettare piu' i rifiuti della Campania nasce dall'affermazione sbagliata di chi ha sostenuto che i termovalorizzatori producano inquinamento. Se e' cosi', allora per tutelare i miei cittadini non potro' bruciare altri rifiuti che non siano i miei". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , torna da Napoli sulla polemica partita dalle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla necessita' di costruire in Campania un inceneritore in ogni provincia per affrontare una imminente crisi nello smaltimento rifiuti. Il governatore lombardo parla a margine di un incontro promosso per mettere a confronto i modelli sanitari dell'ospedale Cardarelli di Napoli e del Niguarda di Milano. Sulla gestione del ciclo dei rifiuti che passi anche attraverso i termovalorizzatori, Fontana sottolinea che "e' una necessita'. Oltre alla termovalorizzazione abbiamo una differenziata che si avvicina al 65%; pero' esiste una frazione che non puo' essere differenziata e che va eliminata, quindi al momento senza termovalorizzazione quella frazione va o nelle discariche o si brucia. Noi in Lombardia nelle discariche non mandiamo praticamente nulla, una percentuale inferiore al 3%".