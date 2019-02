Fontana: amareggiato per Formigoni, contribuì a primati Lombardia



"Sono amareggiato e dispiaciuto per Roberto Formigoni che per 18 anni ha contribuito a sviluppare un incontestabile serie di importanti primati in Lombardia. Non limitiamoci a giudicarlo solo per questa sentenza". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la sentenza della Cassazione che ha condannato per corruzione in via definitiva l'ex presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, a cinque anni e dieci mesi di reclusione.

"Formigoni verra' ricordato nel futuro per l'ottimo lavoro svolto come Governatore della Regione Lombardia e non certamente per questa sentenza. Umanamente sono dispiaciuto nel pensare che una persona di 70 anni debba essere limitato nella propria liberta' pur non essendo socialmente pericoloso". Cosi' il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi commentando la condanna dell'ex governatore Roberto Formigoni.