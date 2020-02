Fontana: "Autonomia? Non la vedrò mai, mi sento preso in giro"

Attilio Fontana è intervenuto questa mattina alla trasmissione "Radio anch'io" su Rai Radio 2. Ed è tornato ad invocare l'autonomia regionale, pur mostrando tutta la sua insofferenza per l'attuale stallo: "La nostra regione e' la piu' importante dal punto di vista economico, ma nell'ultimo periodo c'e' qualche scricchiolio. Il problema e' che il nostro paese, nel suo complesso, e' arrivato a un momento in cui certe scelte sono necessarie".

"La gestione del pubblico deve cambiare - ha proseguito Fontana -, il mondo va a una velocita' supersonica e noi andiamo come un carro trainato da cavalli. Mattarella ha detto che l'autonomia e' una riforma che deve servire a tutto il Paese". "Entro la fine di gennaio doveva essere approvato il ddl per iniziare questo percorso", ha ricordato il governatore lombardo evidenziando che "a oggi ascolto che ci sono delle riserve. Fino a che sento queste risposte sono convinto che l'autonomia non la vedro' mai. Credo di essere un po' preso in giro su questo argomento. Questo traccheggiamento e' inaccettabile, e' una presa per il naso. Piuttosto ci dicano chiaramente 'Non vogliamo l'autonomia' ".